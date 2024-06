Avião pousa perto de jato que decolava em pista da Índia; veja vídeo

Dois aviões ficaram próximos um do outro após um pousar enquanto o outro decolava em pista do aeroporto de Mumbai, na Índia, no último sábado (8/6). A proximidade entre aeronaves é considerada perigosa por causa do risco de colisão. Os dois aviões chegaram a ficar 509 metros separadas uma da outra.

Leia também: Avião faz pouso forçado em rodovia durante aula de prática de aviação



A Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) da Índia afirmou que abriu uma investigação e afastou o controlador envolvido no incidente. Em nota, a Associação de Controladores de Tráfego Aéreo da Índia disse que não havia impedimento para que o pouso e a decolagem das duas aeronaves tivessem ocorrido.

"O aeroporto de Mumbai é um dos aeroportos mais movimentados e com alta densidade de tráfego. Em uma única pista RW27 do aeroporto, ocorrem cerca de 46 chegadas e partidas por hora", disse a organização.

"Este pode ser um momento 'uau' para os observadores, mas aqueles que realizam diariamente esta tarefa crítica de segurança estão sob parte de seu dever para o qual são rigorosamente treinados", emendou a Associação de Controladores de Tráfego Aéreo da Índia.