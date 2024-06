Hezbollah confirma morte de comandante em ataque de Israel no Líbano

Um comandante militar do Hezbollah morreu na noite desta terça-feira (11/6) em um ataque israelense no sul do Líbano, confirmou o movimento xiita libanês, um aliado do Hamas.

Segundo o Hezbollah, a vítima foi o comandante Sami Abdallah, conhecido como Abu Taleb. Uma fonte militar libanesa informou que o ataque ocorreu na localidade de Jouaiyya e matou outras três pessoas: "O comandante é o membro mais importante do Hezbollah morto desde o começo da guerra na Faixa de Gaza" entre Israel e Hamas.

"Com grande orgulho e honra, a Resistência Islâmica anuncia o martírio do comandante Taleb Sami Abdallah, conhecido como Hajj Abu Taleb, nascido em 1969, na cidade de Adchit, e que ascendeu como mártir a caminho de Jerusalém", diz o comunicado do Hezbollah.

A troca de tiros quase diária entre Israel e o Hezbollah se intensificou nos últimos dias, em meio ao conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Mais de oito meses de violência já deixaram 458 mortos no Líbano, entre eles cerca de 90 civis, segundo um balanço da AFP.

Do lado israelense, 15 soldados e 11 civis morreram nesses confrontos, segundo autoridades.