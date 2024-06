Morre a cantora francesa Françoise Hardy, aos 80 anos

Françoise Hardy, ícone da música francesa, morreu aos 80 anos. A informação foi confirmada pelo filho da cantora, Thomas Dutronc, pelas redes sociais, nesta terça-feira (11/6).

A artista, que teve como sucesso a faixa Tous les garçons et les filles, foi a única representante francesa no ranking da revista americana Rolling Stone entre os 200 melhores cantores de todos os tempos, publicada em 2023.



Em 2004, Françoise lutou contra um câncer.

Histórico de sucesso

Nascida em 1944 em um bairro popular de Paris, filha de uma mãe solteira, obteve sua primeira guitarra aos 16 anos e cursou estudos em um pequeno conservatório de música.

Conseguiu se destacar no mundo musical parisiense barulhento do início dos anos 1960, onde estrelas emergentes como Johnny Halliday (vizinho de bairro) traçavam seu destino à sombra do rock and roll anglo-saxão.

Françoise Hardy também é um ícone da moda. Seu físico andrógino e sua discrição a distanciaram de estrelas exuberantes como Brigitte Bardot. Ela foi um presságio da elegância que logo inundaria as passarelas do mundo inteiro.

Com cabelos longos e franja, Hardy exibia com perfeição os futuristas vestidos metálicos do estilista Paco Rabanne.

Tornou-se uma modelo de revistas como Paris Match. O famoso fotógrafo americano William Klein a imortalizou em preto e branco.

*Com informações da Agência France-Presse