Mundo bate recorde de refugiados com conflitos no Sudão e em Gaza

O mundo tem 120 milhões de pessoas que foram obrigadas a se deslocar, segundo relatório estatístico do Acnur, agência da ONU para refugiados, divulgado nesta quinta-feira (13/6). O número segue uma tendência de recordes nos últimos 12 anos. A população deslocada global quase equivaleria à população de um país do tamanho do México.

De acordo com o Acnur, o conflito no Sudão foi um dos principais contribuintes para o aumento no número de refugiados. No fim de 2023, um total de 10,8 milhões de sudaneses foram deslocados. A Faixa de Gaza foi responsável por 1,7 milhão de pessoas deslocadas, o que equivalente a 75% da população da região.

O relatório também ressalta que a Síria continua sendo responsável pela maior quantidade de deslocados do mundo. São 13,8 milhões de pessoas deslocadas à força dentro e fora do país.

Outro dado que chama atenção é que pela primeira vez em dois anos, o número de refugiados venezuelanos voltou a superar os de ucranianos. São 6,1 milhões de venezuelanos deslocados, e 97% deles estão na América Latina.

De acordo com o relatório, em 2023 apenas 5 milhões de deslocados internamente e 1 milhão de refugiados voltaram para casa.