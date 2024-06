Extrema direita supera conservadores pela 1ª vez em pesquisa no Reino Unido

O Partido Conservador do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, aparece pela primeira vez atrás do movimento anti-imigração de extrema direita Reform UK, em pesquisa divulgada na noite desta quinta-feira (13/6) para as eleições legislativas de 4 de julho.

O levantamento, publicado pelo jornal The Times e realizado pelo instituto YouGov, entrevistou 2.211 pessoas e coloca a oposição trabalhista claramente na liderança, com 37% das intenções de voto.

A pesquisa mostra um crescimento de dois pontos do Reform UK, que, com 19% das intenções de voto, supera pela primeira vez os conservadores (18%).

"Agora somos a oposição aos trabalhistas", comemorou o líder da legenda de extrema direita, Nigel Farage, no início de um debate esta noite na emissora ITV.

O YouGov aponta que o avanço do Reform UK está dentro da margem de erro da pesquisa. Nesse sentido, é preciso mais tempo para confirmar se o partido pode "manter ou melhorar sua posição em relação aos conservadores", ressaltou.

Mesmo assim, o instituto destaca que o fato de o partido de Farage estar lutando "cabeça a cabeça" com o partido governante representa "uma mudança sísmica na paisagem eleitoral".

No poder há 14 anos, os conservadores têm sofrido tamanho desgaste que o ministro da Defesa Grant Shapps advertiu recentemente que os trabalhistas poderiam conseguir uma "supermaioria" no Parlamento britânico.