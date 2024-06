Policiais pedem que ingleses troquem cerveja por maconha na Eurocopa

A policia da Alemanha pediu para que os torcedores ingleses troquem as bebidas alcoólicas pelo uso de maconha durante a estreia da Inglaterra na Eurocopa, neste domingo (16/6). O motivo? Para as pessoas ficarem menos agressivas.

A maconha é legalizada na Alemanha desde 1º de abril desde ano, porém não pode ser usada dentro de estádios. Ao The Sun, um porta-voz da polícia do país disse que a maconha deixa as pessoas de bom humor. “Beber álcool pode tornar alguém mais agressivo, e fumar maconha deixa as pessoas de bom humor", disse Stephan Knipp.

E acrescentou: “Se virmos um grupo de pessoas bebendo álcool e parecendo um pouco agressivos, e outro grupo fumando maconha, é claro que abordaremos o grupo que bebe álcool”, disse.

Como medida de prevenção, para evitar brigas, bares em áreas consideradas "sensíveis" vão parar de vender bebidas alcoólicas antes e depois do jogo.

A Inglaterra enfrenta a Sérvia a partir das 16h na Arena do Schalke 04.