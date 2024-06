Filhos homenageiam William com foto tirada por Kate: "Te amamos, papai"

Dia dos Pais da realeza no Reino Unido - (crédito: Reprodução princeandprincessofwales/The Princess of Wales, 2024)

Neste domingo (16), as redes sociais do Palácio de Kensington, residência oficial dos herdeiros ao trono do Reino Unido, compartilharam uma foto tirada pela princesa Kate Middleton. A fotografia mostra o príncipe William abraçado com seus três filhos em uma praia, de costas para a câmera, olhando em direção ao mar. "Te amamos, papai. Feliz Dia dos Pais", diz a legenda, assinada pelas iniciais das crianças, G, C e L.

A postagem é a primeira assinada pelos filhos do príncipe William e Kate, os pequenos príncipes George, Charlotte e Louis. O Dia dos Pais no Reino Unido é celebrado no terceiro domingo de junho, e a homenagem fez parte das festividades desta data especial.

Três meses após anunciar seu diagnóstico de câncer abdominal, Kate Middleton fez sua primeira aparição pública no sábado (15), durante o Desfile de Aniversário do Rei Charles III, evento tradicionalmente conhecido como Trooping the Colour.

Na ocasião, a princesa de Gales foi vista em uma carruagem coberta acompanhada por seus três filhos, até chegarem ao evento próximo ao Palácio de Buckingham, em Londres. Posteriormente, a família real assistiu ao desfile de uma janela, demonstrando união e força em meio aos desafios pessoais.