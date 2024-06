Ator Ian McKellen é internado após cair de palco durante peça

Acidente ocorreu durante uma cena de luta, segundo informações do jornal BBC - (crédito: Reprodução/Instagram/@ianmckellen)

O ator Ian McKellen, 85 anos, foi parar no hospital após cair do palco durante a apresentação de uma peça no teatro Noël Coward, em Londres, na Inglaterra. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (17/6).



Famoso pelos papeis nos filmes X-Men e O senhor dos anéis, Ian McKellen atuava na peça Player kings (uma adaptação de Shakespeare) quando caiu. A cena, segundo o portal britânico BBC, era delicada e envolvia uma luta corporal.

Após a queda, as luzes foram apagadas para o resgate do ator. Ele reclamava de dores pelo corpo. A sessão foi cancelada.