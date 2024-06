Monólito misterioso "surge" em deserto perto de Las Vegas

Um monólito misterioso foi encontrado em um deserto perto de Las Vegas, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Registros foram compartilhados nas redes sociais na segunda-feira (17/6).

De acordo com a polícia local, o monólito (pedra de grandes dimensões) está perfeitamente fincado ao chão no Gass Peak, uma das elevações mais altas ao norte de Las Vegas, com 2.114 metros de altura.

O objeto é "bem diferente do que as muitas coisas estranhas que as pessoas encontram quando vão caminhar", completou a polícia. O local pertence ao Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Deserto, onde turistas costumam apreciar carneiros selvagens e tartarugas do deserto.

Ainda não se sabe a origem do monólito, nem o que ele está fazendo em Gass Peak. O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos investiga a situação para resolver o mistério que se formou em torno do artefato.

Até esta terça-feira (18/6), ninguém assumiu a autoria do objeto. Ele se parece muito com um outro monólito, que apareceu em uma colina no País de Gales, em março.

Os dois, por sua vez, são parecidos a outras pedras que apareceram no fim de 2020 em diversas partes do mundo, como Utah (EUA), ilha de Wight (Reino Unido) e na Romênia. Elas, porém, foram reivindicadas pelo The Most Famous Artist (o artista mais famoso, em tradução livre).