Apagão de proporção nacional atinge o Equador; país vive crise de energia

O Equador foi afetado por um apagão que atingiu todo país nesta quarta-feira (19/6). Segundo o ministro das Obras Públicas do país, Roberto Luque, o apagão começou por volta das 15h20 local (17h20 no horário de Brasília). "Houve uma falha na linha de transmissão que causou uma desconexão em cascata, resultando na falta de eletricidade em escala nacional", disse Luque no X (antigo Twitter).

Segundo informações divulgadas por jornais locais, o apagão durou cerca de 20 minutos, mas internautas nas redes sociais relataram que o problema persistiu por mais tempo na maior parte da cidade, incluindo zonas hospitalares.



O apagão ocorreu dias após o governo equatoriano anunciar novos cortes de energia pelo país por conta de problemas de produção.



Outras crises



Esta não é a primeira vez que o país enfrenta uma crise energética. Desde 2023, o Equador passa por uma severa crise de geração elétrica, resultando em racionamentos de energia em todo o território nacional.



Em abril, o governo do presidente Daniel Noboa implementou cortes de luz diários, que variavam de 8 a 12 horas, afetando especialmente o horário letivo. A situação se agravou devido a fortes temporais de inverno, que causaram a paralisação das usinas hidrelétricas Coca Codo e San Francisco. Os reservatórios que abastecem essas usinas começaram a trazer grandes quantidades de resíduos, impossibilitando a continuidade das operações.