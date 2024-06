"Casa mais triste do mundo" está à venda por R$ 35 milhões

Conhecida como a "casa mais triste do mundo", a residência milionária de Chesil Cliff House, na cidade de Devon, na Inglaterra, era o sonho do casal Edward e Hazel Short quando começou a ser construída. Contudo, culimninou no divórcio dos dois e jamais foi vendida devido ao valor e à demora na construção.

Tudo começou em 2011, quando o casal planejou construir a "casa dos sonhos". Mas eles não contavam com o preço do investimento e com o tempo que demorariam para concluir a empreitada.

Ao portal The Independent, do Reino Unido, Edward revelou que em um determinado momento chegou a ficar com uma dívida aproximada de R$ 50 milhões.

A construção do local, que conta com cinco quartos e uma piscina infinita, levou mais de 10 anos. Isso colocou pressão sobre o casamento de Hazel e Edward.

"Não há dúvida de que o que fiz Hazel passar foi horrível. Há muita culpa nisso. Mas não havia saída, uma vez que começamos. Se não terminássemos (a casa), estaríamos em apuros", disse ele ao The Independent. O casal hoje é divorciado.

Além do prejuízo financeiro, o risco de colapso da casa, por estar tão próxima de um penhasco, também desestimulou compradores.

A casa foi colocada à venda primeira vez em fevereiro de 2022. Mesmo com rumores de que celebridades, como Harry Styles tinham interesse, nenhum comprador apareceu. Atualmente, ela foi recolocada no mercado a um preço reduzido, de € 5,5 milhões (cerca de R$ 32 milhões).

Nome de casa mais triste

A Chesil Cliff House ficou conhecida como "A casa mais triste do mundo" quando apareceu em um reality show chamado Grand Designs, do Channel 4.

Na ocasião, o episódio mostrou que a família precisou pegar emprestado € 500 mil de um fundo de empresários além de mais € 2,5 milhões de investidores privados. A dificuldade da construção da "casa dos sonhos" fez com que o público a decretasse como a casa mais triste do mundo.