Dia Mundial da Selfie é comemorado nesta sexta; relembre fotos marcantes

Neste dia 21 de junho é celebrado o Dia Mundial da Selfie. A data faz referência à inserção do termo "selfie" no dicionário Oxford da língua inglesa em 2013, tendo como definição "uma fotografia de si próprio tirada normalmente com um smartphone ou uma webcam, e usualmente colocada nas redes sociais".

As selfies viraram um fenômeno com a popularização dos smartphones com câmera frontal, que permitiram que o fotógrafo tirasse uma foto de si sem precisar de outra pessoa, como acontecia com as câmeras analógicas e digitais. Tinha, porém, quem fizesse "selfies" com câmeras, como o ex-secretário de Estado americano, General Colin Powel, há mais de 60 anos.

Ex-secretário de Estado americano, General Colin Powel fazendo "selfie" há mais de 60 anos (foto: Fazcebook/Reprodução)

Nas redes sociais, as selfies alcançam alcance estrondoso. Uma delas, publicada no Twitter (agora X) da apresentadora americana Ellen DeGeneres, foi retuítada 3,3 milhões de vezes — e quebrou todos os recordes. A fotografia foi tirada no Oscar de 2014 e tem participação de Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Bradley Cooper, Meryl Streep e Julia Roberts.

Selfie publicada no Twitter de Ellen DeGeneres com participação de participação de Jennifer Lawrence, Bard Pitt, Bradley Cooper, Meryl Streep e Julia Roberts (foto: X/Reprodução)

Do Papa a Kim Kardashian, de Barack Obama a Beyoncé, autoridades e celebridades ao redor do mundo se renderam ao retrato. E não necessariamente no planeta Terra: o astronauta Aki Hoshide tirou uma foto durante sua estadia na Estação Espacial Internacional em 2013.

Selfie do astronauta Aki Hoshide durante sua estadia na Estação Espacial Internacional em 2013 (foto: Wikimedia Commons)

Confira mais selfies marcantes: