Ataque de elefante mata 2ª turista norte-americana neste ano na Zâmbia

Um ataque de elefante matou uma turista norte-americana na Zâmbia nessa quarta-feira (19/6). A vítima identificada como Juliana Gle Tourneau tinha 64 anos. Ela foi jogada de um carro pelo animal e depois pisoteada. A morte da mulher se torna a segunda só neste ano por ataques de elefantes na Zâmbia.

Segundo informações de autoridades locais, a mulher fazia parte de uma grupo de pessoas que observavam os elefantes. No fim da tarde, o grupo parou para que uma manada atravessasse uma estrada, foi então que o ataque ocorreu.

“Juliana Gle Tourneau, 64 anos, do Novo México, Estados Unidos da América, morreu na quarta-feira, por volta das 17h50, após ser derrubada de um veículo estacionado que havia parado devido ao tráfego causado por elefantes ao redor da Ponte Cultural de Maramba”, disse o Comissário de Polícia da Província do Sul, Auxensio Daka, à emissora estatal ZNBC.

Em abril deste ano, uma idosa de 80 anos também morreu após ser derrubada do carro em que fazia um safari no país. O momento em que o elefante persegue o jipe que transportava os turistas foi gravado por um dos passageiros.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G