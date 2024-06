Lobos atacam e deixam mulher gravemente ferida em zoológico na França

Imagem de um lobo que vive no zoológico de Thoiry feita em 2002. Neste domingo (23/6), uma mulher ficou gravemente ferida após ataque de uma pequena alcateia no local - (crédito: MARTIN BUREAU / AFP)

Uma mulher de 37 anos — que não teve a identidade revelada — foi atacada por lobos na área do zoológico de Thoiry na manhã deste domingo (23/6). O local fica a cerca de 40 km de Paris, na França. O estado de saúde dela é considerado grave, com mordidas na pescoço, na panturrilha e nas costas.



Segundo a promotora da República de Versalhes, Maryvonne Caillibotte, a mulher foi transferida para o hospital com urgência.

De acordo com informações de jornais locais, a mulher estava hospedada na área do parque do zoológico (que abriga quase 2 mil animais) e saiu para caminhar pela manhã. Ela "foi encontrada no espaço safári, que inicialmente está reservado para automóveis. Foi nesse local que ela foi atacada por três lobos", explicou a promotora.

Não está claro, segundo Caillibotte, "se ela se equivocou (ao passar pelo local) ou se a sinalização não era correta".

O parque zoológico de Thoiry foi criado em 1968 por Paul de la Panouse, dono de um castelo que estava nas mãos de sua família desde o século XVI. Em 2018, vendeu o parque para um grupo de investidores.

*Com informações da Agência France-Press