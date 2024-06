Canadá evacua centenas de pessoas, inclusive presos, por incêndios florestais

Os incêndios florestais no leste do Canadá obrigaram a remoção de centenas de pessoas, incluídos 225 detentos de uma prisão de segurança máxima, informaram as autoridades penitenciárias neste domingo (23).

A prisão federal de Port-Cartier, situada cerca de 500 km ao norte da cidade de Quebec, foi evacuada no fim de semana, bem como mil moradores da região e 750 trabalhadores de uma usina hidrelétrica em Labrador, mais ao norte.

Em nota, a comissária de serviços penitenciários Anne Kelly disse que a prisão foi fechada e os detentos, "transferidos com sucesso da área afetada para outras instalações correcionais federais seguras".

Essa prisão abrigou alguns dos criminosos mais notórios do país, incluídos vários assassinos em série.

As autoridades declararam na sexta-feira o estado de emergência local quando os incêndios florestais ameaçaram a cidade de Port-Cartier.

Centenas de trabalhadores da enorme usina hidrelétrica de Churchill Falls também seguiam desalojados neste domingo após de fugirem dos incêndios no início da última semana.

A planta fornece energia à província de Terranova, vizinha a Quebec e outras jurisdições.

O incêndio "continua sendo uma ameaça para a comunidade", disse em entrevista coletiva o primeiro-ministro de Terranova, Andrew Furey, embora tenha sido "contido em grande medida".

Jennifer Williams, diretora da companhia hidrelétrica de Terranova e Labrador, comentou que uma equipe mínima permanece no local para manter em funcionamento a usina geradora.