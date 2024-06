Fundador do WikiLeaks será julgado nas Ilhas Marianas do Norte; conheça região

A região é um arquipélago de 14 ilhas vulcânicas localizadas no meio do Oceano Pacífico - (crédito: Reprodução / Wikimedia Commons / Abasaa)

Após ser libertado da prisão no Reino Unido, o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, está a caminho das Ilhas Marianas do Norte (EUA), no Pacífico. Lá, ele deve ser julgado por um tribunal federal norte-americano por divulgar dados sigilosos. Ao todo, foram mais de 700 mil documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas dos Estados Unidos publicados por ele.

No X, a WikiLeaks divulgou imagens de Assange embarcando em um avião depois de deixar a prisão de segurança máxima em que estava desde 2019. Às 11h (horário de Brasília), ele seguiu para Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte.

Our most tracked flight today: Founder of @wikileaks, Julian Assange is en route to Saipan before returning to his native Australia. https://t.co/GfWkcGmbfv pic.twitter.com/1yIfiB3FAv — Flightradar24 (@flightradar24) June 25, 2024

A região é um arquipélago de 14 ilhas vulcânicas localizadas no meio do Oceano Pacífico. Nem todas elas são habitadas — a maior parte dos pouco mais de 55 mil habitantes vivem na ilha de Saipan, na capital.

Saipan foi palco de uma sangrenta batalha na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos sofreram o maior "ataque banzai" do conflito, um tipo de ataque utilizado pelo Exército Imperial Japonês que consiste em uma investida frontal em massa pelas forças militares. Apesar da força da disputa, os americanos saíram vencedores.

"Penhasco Banzai" (Banzai Cliff), nas Ilhas Marianas do Norte (foto: WikiMedia/Reprodução)

Depois de três semanas de combates em Saipan, os Estados Unidos controlavam dois terços da ilha. Havia interesse no território para servir de base de ataque dos bombardeios B-29 ao Japão, mais ao norte.

Ainda houve uma última tentativa de resistência japonesa pelo controle da ilha, em 7 de julho de 1944, que resultou em mais de 4 mil soldados japoneses mortos. O fim da batalha consagrou os Estados Unidos vencedores, e centenas de civis japoneses cometeram suicídio em massa saltando dos penhascos da ilha.

"Penhasco do Suicídio" (Suicide Cliff), nas Ilhas Marianas do Norte (foto: WikiMedia/Reprodução)

Hoje, o território é pertencente aos Estados Unidos. Quem nasce nas Ilhas Marianas do Norte é americano, mas não tem direito de votar nas eleições presidenciais, embora tenham um delegado permanente na Câmara dos Representantes dos EUA. A região tem governador, legislador e líderes municipais eleitos.

É nas Ilhas Marianas que está a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. A fenda tem 2.550 quilômetros de comprimento no oceano e atinge os 11 quilômetros de profundidade. Se invertido, o ponto mais profundo da fossa é 2 mil metros mais alto do que o cume do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo.