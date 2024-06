Vídeo: "OVNI" em forma de anel é registrado na Venezuela

Um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) com um formato de anel foi visto nos céus de Valencia, no estado de Carabobo, na Venezuela, na segunda-feira (17/6). As imagens do “aro” foram feitas por moradores e viralizaram nas redes sociais.

No vídeo é possível ver um círculo escuro flutuando pelo céu, veja:

VIDEO: An enigmatic, ring-shaped UFO was spotted hovering in the clouds over Venezuela during the day. #ufo #venezuela pic.twitter.com/I0nqHREK70 — VIRTUE.NEWS (@virtuemediacorp) June 25, 2024

As autoridades venezuelanas não tenham feito declarações públicas, no entanto o meteorologista local Luis Vargas descartou a hipótese de ser um objeto extraterrestre em uma publicação na plataforma X (antigo Twitter).

"Muitos me têm perguntado sobre um 'aro' estranho que foi visto ontem, dia 17 de junho, nos céus de Valencia, Carabobo, e que foi difundido através de um vídeo nas redes sociais. Isso pode ser um vórtice de fumaça ou um anel negro que ocorre após uma explosão através de uma estrutura circular, como uma chaminé industrial ou algo similar", apontou.



Muchos me han preguntado sobre un "aro" extraño que se vio ayer #17Jun en el cielo de Valencia, Carabobo y que han difundido a través de un video en las redes sociales (foto 1). Esto pudiera tratarse de un vórtice de humo o anillo negro que ocurren luego de una explosión a través… pic.twitter.com/f8yNJb14Hj — Luis Vargas (@Meteovargas) June 18, 2024