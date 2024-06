6 milhões de antílopes integram a maior migração de mamíferos terrestres do mundo

A maior migração de mamíferos terrestres do mundo confirmada no Sudão do Sul - (crédito: Marcus Westberg/African Parks)

Um levantamento aéreo feito pela ONG de conservação ambiental African Parks, em parceria com o Ministério da Conservação da Vida Selvagem e Turismo do Sudão do Sul, documentou a maior migração de mamíferos terrestres do mundo. Aproximadamente seis milhões de antílopes fizeram a migração do Grande Nilo, que vai do Sudão do Sul até a Etiópia.

Entre as espécies de antílopes, estão os kob de orelha-branca, tiang, gazela-de-mangala e reedbuck. Veja as imagens:











































Para acompanhar a rota dos animais, o levantamento se concentrou em uma área de 122.774 km² da paisagem Boma Badingilo Jonglei (BBJL), onde está localizada a maior quantidade de antílopes migratórios do planeta.

BBJL abrange o leste do país, incluindo parte dos parques nacionais de Badingilo e Boma. Segundo a African Parks, a área é de extrema importância para a região pantanosa do país. Os pântanos de Sudão são a segunda maior zona úmida do mundo (atrás do pantanal brasileiro) e abrangem uma diversidade de espécies impressionante. Além dos antílopes, pesquisa observou espécies não migratórias, como elefantes, girafas, leões e guepardos.

“Os resultados desta pesquisa são simplesmente surpreendentes. A escala surpreendente da migração só é igualada pela responsabilidade de garantir que ela sobreviva no futuro num cenário extremamente complexo”, destacou Peter Fearnhead, CEO da African Parks.

A região é ainda berço de diversos grupos étnicos, que convivem e dependem da biodiversidade do local para a subsistência. As comunidades e o local, no entanto, estão em risco devido ao crescimento das atividades para fins comerciais.