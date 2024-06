Militares na Bolívia: o que se sabe sobre 'mobilizações irregulares' denunciadas por presidente

O presidente da Bolívia, Luis Arce, afirmou na quarta-feira (26/6) que estão ocorrendo “mobilizações irregulares” dos militares no país.

"Denunciamos as mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada", disse, em postagem na rede social X.

A mídia local publicou imagens de tropas posicionadas na Plaza Murillo, em La Paz, onde fica a sede do governo, enquanto a emissora Bolivia TV noticiou a entrada de soldados no palácio do governo.

O general Juan José Zuñiga, que até terça-feira (25/6) era chefe do Exército antes de ser demitido, declarou à imprensa que há uma "mobilização de todas as unidades militares" devido "à situação do país".

Por sua vez, o ex-presidente Evo Morales disse que "está se formando um golpe de Estado".

"Neste momento, o pessoal das Forças Armadas e tanques estão posicionados na Plaza Murillo. Convocaram uma reunião de emergência para as 15h no Estado-Maior do Exército em Miraflores com uniformes de combate", escreveu no X.

Diante dos últimos acontecimentos, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, disse que condena "da forma mais contundente" o que está acontecendo no país sul-americano.

"O Exército deve submeter-se ao poder civil legitimamente eleito. Enviamos nossa solidariedade ao presidente da Bolívia, Luis Arce Catacora, ao seu governo e a todo o povo boliviano", disse Almagro.

"A comunidade internacional, a OEA e a Secretaria-Geral não tolerarão qualquer violação da ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar."

Lula: 'Golpe nunca deu certo'

Questionado por jornalistas sobre o tema na quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter pedido informações ao Itamaraty sobre o tema e ressaltou ser necessário primeira ter certeza sobre o que ocorre no país .

"Eu o ministro Mauro [Vieira, de Relações Exteriores] ligar para a Bolívia, ligar para o presidente [boliviano], ligar para o embaixador brasileiro, para a gente ter certeza, para ter uma posição", disse Lula durante uma visita a uma exposição de ônibus escolares do Programa Caminho da Escola-Novo PAC.

"Mas, como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina, golpe nunca deu certo."

A BBC News Brasil procurou o Itamaraty para obter um posicionamento da pasta sobre o tema, mas ainda não houve resposta.