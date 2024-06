Vídeo mostra tanque avançando contra palácio presidencial da Bolívia

Vídeo mostra tanque do Exército avançando contra a sede do governo boliviano - (crédito: TN Argentina/Reprodução)

Um vídeo mostra o momento em que um tanque do Exército boliviano avança contra o palácio presidencial do país. Militares ocuparam a Praça Murillo, em La Paz, nesta quarta-feira (26/6).

El levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio.



Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza… pic.twitter.com/20lbVoCji4 — Alberto Fernández (@alferdez) June 26, 2024

As imagens do tanque investindo contra o edifício foram compartilhadas pelo ex-presidente argentino Alberto Fernández no X (antigo Twitter). "Meu apoio incondicional ao presidente Luis Arce e convoco a defesa firme da democracia. Não permitamos que a vontade do povo seja sobrepujada. Força Bolívia!", escreveu ele.

Leia também: General anuncia golpe de estado na Bolívia e militares cercam sede do governo

O presidente Luis Arce denunciou "mobilizações irregulares" e tanques enquanto as tropas se posicionavam na frente da sede do governo.

À imprensa, o general do Exército Juan José Zuñiga anunciou que as Forças Armadas executam uma tentativa de golpe de estado contra o governo de Luis Arce. O comandante do Exército chegou ao Palácio Quemado em um tanque de guerra e exigiu "mudança de gabinete".

????BREAKING: Footage of military units storming Bolivia's Presidential Palace in a coup reportedly being conducted by the General Commander of the Bolivian Army, Juan José Zuñiga.



Source: teleSUR TV

????: @todonoticias #Bolivia #coup pic.twitter.com/S58ZNhbYDU — Ivano Panetti (@ivanopanetti) June 26, 2024