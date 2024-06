Foguete chinês cai em montanha após ser lançado por engano; veja vídeo

Uma foguete chinês foi lançado por engano neste domingo (30/6) e caiu em uma montanha da cidade de Gongyi, na China. A empresa Beijing Tianbing Technology confirmou o incidente envolvendo a espaçonave Tialong-3.

De acordo com a nota da empresa sobre o incidente, o caso ocorreu por volta das 15h43, no horário local, durante a realização de um teste de energia. Um módulo teria se soltado da plataforma em Gongyi, por uma falha estrutural.

Vídeos do momento em que o foguete caiu foram registrados e compartilhados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que o acidente causou muita fumaça mas que não há relatos de feridos.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N