Um foguete de uma empresa privada japonesa explodiu, nesta quarta-feira (13/3), poucos segundos após o lançamento na região oeste do Japão. A missão da startup Space One tinha o objetivo de colocar em órbita um satélite do governo japonês — feito inédito para a indústria privada aeroespacial do país.

Veja:

O foguete Kairos, de 18 metros de altura, decolou no centro de lançamento da Space One na península de Kii, que é uma área montanhosa e de florestas na província japonesa de Wakayama.

Poucos segundos após a decolagem, o foguete virou uma bola de fogo e uma fumaça espessa envolveu o veículo espacial. Imagens divulgadas ao vivo mostraram os destroços do dispositivo caindo pelas encostas das colinas da região.

A empresa Space One disse, em comunicado, que decidiu "cancelar o voo" e que abriu uma investigação sobre o ocorrido. "Queremos aceitar esse resultado com visão de futuro e iniciar nosso próximo desafio", afirmou o presidente da empresa, Masakazu Toyoda. Ele destacou que a Space One não utiliza a palavra "fracasso" para a missão.

No ano passado, outra empresa japonesa, a Ispace, tentou tornar-se a primeira companhia privada a pousar na Lua. No entanto, a startup disse que perdeu contato com a nave e a classificou a operação como "aterrissagem forçada".

