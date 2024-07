Furacão Beryl deixa quatro pessoas mortas no Caribe

O furacão Beryl deixou quatro pessoas mortas no Caribe nesta terça-feira (2/7), sendo três em São Vicente e Granadinas e um em Granada. Depois de perder um pouco de intensidade no fim de semana, o fenômeno se fortaleceu novamente e atingiu a categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, ao chegar à ilha de Carriacou.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos destacou que os impactos do furacão podem ser "potencialmente catastróficos". "O olho do Beryl continuará a se mover rapidamente pelo sudeste e centro do Mar do Caribe hoje e deve passar perto da Jamaica na quarta-feira e das Ilhas Cayman na quinta-feira", disse a organização.

O Centro Nacional de Furacões alertou sobre o risco de ondas de tempestade nas costas sul de Porto Rico e na ilha Espanhola, onde estão localizados a República Dominicana e o Haiti. Nesse sentido, o governo da República Dominicana emitiu um alerta vermelho para as províncias de Barahona e Pedernales.

A Jamaica, por sua vez, emitiu um alerta de furacão antes da chegada da tempestade, prevista para quarta-feira (3/7), pois a previsão é de "ventos potencialmente mortais e ondas de tempestade".

Com informações da AFP