Vídeo mostra "caçadores de furacões" no olho do furacão Beryl

Um grupo de cientistas intitulado “caçadores de furacões” entrou no olho do furacão Beryl, tempestade de magnitude 5 que já devastou ilhas no Caribe nesta semana. A missão apoiada pelo Centro de operações espaciais da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos busca coletar informações para meteorologistas do Centro Nacional de Furacões (NHC).

A operação é feita a bordo da aeronave WP-3D Orion, avião utilizado exclusivamente pela NOAA para coletar dados necessários para estudo e monitoramento de furacões.

Veja imagens.

Into the eye of Hurricane #Beryl!

This season is in full swing and WP-3D Orion #NOAA42 “Kermit” is gathering data for forecasters from @NHC_Atlantic. These flights also support @NOAA_AOML hurricane research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecast & advisories. pic.twitter.com/Uvi4lacAvw — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) July 1, 2024

O furacão Beryl, que atingiu categoria 5 na noite de segunda-feira (1/7), deixou quatro vítimas fatais, três em São Vicente e Granadinas e uma em Granada. De acordo com o NHC, o furacão, classificado como "potencialmente catastrófico", deve ocasionar tempestades na Jamaica na quarta-feira (3/7) e nas Ilhas Cayman da noite de quarta até quinta-feira (4/7).

O território Jamaicano já está em estado de emergência e se prepara para amenizar estragos da passagem do Beryl nas próximas horas. No X, o primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, pediu que todos os jamaicanos “levem o furacão a sério”. “Não é hora de entrar em pânico, mas de sermos estratégicos e calculados na nossa abordagem”, declarou.



Imagens de satélite mostram a trajetória do furacão nos últimos quatro dias, quando passou de um ciclone tropical no oceano Atlântico para um furacão de categoria 5.

