Brasileiro morre atropelado em Londres e motorista foge do local

O brasileiro Matheus Piovesan, 36 anos, morreu atropelado em Londres, no Reino Unido, na madrugada de sábado (6/7). Natural do Rio Grande do Sul, o jornalista e produtor musical voltava do trabalho pedalando uma bicicleta quando foi atingido por um carro.

A motorista e a passageira do veículo que colidiu com Matheus fugiram do local do acidente sem prestar socorro, mas foram localizadas e presas logo em seguida. A imprensa britânica divulgou que o brasileiro chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu.

"O carro não parou no local da colisão. Duas mulheres foram presas sob suspeita de causar morte por direção perigosa e não parar no local da colisão. Ambas permanecem sob custódia policial neste momento", informou o jornal My London.



Matheus nasceu no município gaúcho de Pelotas, mas morava em Londres há cinco anos, onde desenvolvia um projeto cultural voltado à música. Dias antes de morrer, o brasileiro compartilhou uma foto comemorando o próprio aniversário na capital britânica.

"Celebrar a vida é minha religião. Meu evento favorito do ano: dançando, vestindo um look extravagante e extravasando alegria ao lado de tantos amigos incríveis. Mais uma festa de aniversário pra conta e um muito obrigado por taaaanta mensagem carinhosa que eu recebi", escreveu o gaúcho na última quinta-feira (4/7), no Instagram.