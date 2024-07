Governo federal financiará entrada para compra de imóveis no RS

O governo federal anunciou, na quinta-feira (4/7), que financiará até R$ 40 mil na entrada de compra de imóveis para famílias que perderam ou tiveram as habitações comprometidas com as enchentes de maio no Rio Grande do Sul. A partir de agora, o financiamento ocorrerá para imóveis na faixa 3 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).



O ministro Paulo Pimenta, representante federal pela Reconstrução do Rio Grande do Sul, comunicou essa decisão durante uma reunião com prefeitos em Porto Alegre na quinta. Segundo ele, uma portaria com os detalhes do programa será publicada no início da próxima semana.



Para se enquadrar na faixa 3 do MCMV, as famílias precisam ter renda mensal bruta entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil nas áreas urbanas, ou anual de R$ 52,8 mil a R$ 96 mil para localidades rurais. O financiamento contará com um valor de até R$ 40 mil para a arrancada, e prefeituras e o Estado também poderão contribuir para ampliar esse montante.



Além disso, as pessoas que se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida receberão uma moradia totalmente custeada pelo governo federal. As primeiras entregas desses imóveis devem ocorrer neste mês, com unidades adquiridas via cadastramento na Caixa Econômica Federal.“Nós queremos entregar, ainda no mês de julho, as primeiras 2 mil casas. O presidente Lula determinou que as pessoas que se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida tenham 100% do imóvel custeado pelo governo federal”, afirmou Paulo Pimenta.



*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori