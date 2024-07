Prefeito de vilarejo na França "manda chuva parar" em decreto

O prefeito de Coulonces, vilarejo de cerca de 200 habitantes na França, emitiu um “decreto” que “ordena” que a chuva pare. "Está estipulado que para 15 de julho e para os meses de agosto, setembro e, por que não outubro, a chuva cessará e será substituída por uma brisa leve e sol forte", afirma o decreto assinado por Daniel Marrière.

Daniel Marrière também pontuou, no texto emitido nesta quarta-feira (10/7), que "será pedido aos clérigos das paróquias do norte da França que contribuam para a comunicação com o além".

A intenção do administrador foi arrancar alguns sorrisos da população que, assim como ele, já está cansada do tempo fechado. "Nunca vi um tempo assim", declarou Marrière para a AFP, se referindo à quantidade de chuvas nesta época do ano. "Ontem de manhã chovia torrencialmente, o tempo estava cinzento, mal dava para ver."

Segundo a agência meteorológica Meteo France, a primavera europeia, que compreende os meses de março, abril e maio deste ano foi uma das quatro mais chuvosas desde o início dos registros em 1959. Em algumas regiões, chegou a chover o dobro do normal.