Brasileiros são assaltados e andam 25 km no deserto em busca de ajuda

Os brasileiros Andressa Alexandre e Paulo Ricardo da Cruz foram assaltados durante um passeio ao Cânion de Los Perdidos, no Peru. O casal fazia parte de um grupo de turistas que ficaram a pé após terem as baterias das vans roubadas. Eles tiveram que andar 25 km pelo deserto, por cerca de 6 horas, para encontrarem sinal de celular e pedirem ajuda.

O caso ocorreu em maio, mas viralizou na última segunda-feira depois que o casal compartilhou um vídeo contando a história nas redes sociais. "Parece roteiro de filme de terror", disse o casal, que mora em Cascavel, no Paraná.

Dois homens armados chegaram com uma moto e renderam os motoristas das vans. Duas turistas que não quiseram descer para o Cânion e ficaram no veículo tiveram os celulares, documentos e cartões roubados. Andressa e Paulo não perderam itens pessoais.

Depois de caminharem pelo deserto, um dos integrantes do grupo de turistas conseguiu sinal e ligou para uma agência de turismo pedindo ajuda. Um primeiro carro foi enviado para resgatar as pessoas que ficaram machucadas, depois uma van chegou para levar o restante das pessoas.

"Na delegacia ficamos mais de 5 horas até terminar os boletins de ocorrência de todo mundo, sinceramente os policiais nem estavam se importando muito com o que a gente passou, ficamos 6 horas no deserto e mais 5 horas aqui até esse pesadelo finalmente acabar", relatou o casal, nos stories do Instagram. Depois do susto, os brasileiros chegaram em casa bem.