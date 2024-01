Turistas conseguiram gravar o momento em que seriam assaltados por dois homens durante um passeio de buggy pelas dunas da Praia do Cumbuco, em Fortaleza (CE), na manhã desta terça-feira (9/1).

As imagens do momento da tentativa de assalto viralizaram nas redes sociais e mostram dois homens, portanto armas, tentando parar o buggy que fazia o passeio com o turistas.

Mesmo com a abordagem a mão armada, o motorista do carro não parou o veículo e fugiu do local, que é rota turística especialmente nesta época do ano.

Em nota, a Secretaria da Segurança do Ceará (SSP-CE) afirmou que apura o caso e que "imagens de câmeras auxiliam os trabalhos policiais". Além disso, frisaram a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO) nesses casos e que reforçaram as ações de policiamento na região.

Veja a íntegra da nota da SSP-CE

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), apura as circunstâncias de uma tentativa de roubo, que teria ocorrido na Praia do Cumbuco, no município de Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. A PCCE reitera a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO), para que possam ser repassadas mais informações sobre o fato. O BO pode ser registrado presencialmente na Deprotur, unidade especializada. Imagens de câmeras auxiliam os trabalhos policiais.

A SSPDS ressalta que equipes do do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçam as ações de policiamento na região.



Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3101-2488, da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur). O sigilo e o anonimato são garantidos

