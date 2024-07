Avião da Saudi Airlines pega fogo ao pousar com 297 pessoas a bordo

Um avião da Saudi Airlines com 297 pessoas a bordo pegou fogo durante o pouso no aeroporto de Peshawar, no Paquistão, nesta quinta-feira, 11. As informações são do jornal local Pakistan Observer. A companhia aérea informou que o incidente aconteceu devido a um problema no trem de pouso.

O voo SV792 saiu de Riade, capital da Arábia Saudita, com destino à cidade paquistanesa de Peshawar. Os passageiros e os membros da tripulação foram retirados do jato em segurança, afirmou a companhia aérea.

"A aeronave foi imediatamente parada e as autoridades competentes foram notificadas. Todos os passageiros e tripulantes foram evacuados em segurança através do escorregador de emergência", disse a Saudi Airlines, em comunicado. A companhia não confirmou se houve feridos até o momento.

Um vídeo que mostra os passageiros e tripulantes deixando o avião por meio de um escorregador de emergência tem circulado no X, antigo Twitter.

De acordo com a companhia, fumaça saiu do trem de pouso do jato no momento da aterrissagem. "A aeronave já passa por avaliação técnica e por especialistas. Isto inclui reparos, inspeções gerais e testes para garantir a segurança", comunicou.

O controlador de tráfego aéreo acionou o corpo de bombeiros, que conseguiu apagar as chamas rapidamente, segundo informações do site Global Defense Insight.