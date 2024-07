Avião pega fogo durante pouso e passageiros são evacuados às pressas; veja

A Autoridade de Aviação Civil do Paquistão (PCAA) informou que todos os 276 passageiros foram resgatados com segurança - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma aeronave da Saudi Airlines pegou fogo ao pousar no Aeroporto Internacional Bacha Khan, em Peshawar, no Paquistão, e precisou ser evacuada às pressas na manhã desta quinta-feira (11/7). O avião tinha deixado Riad, na Arábia Saudita.

Em um comunicado, enviado para o portal Arab News, a Autoridade de Aviação Civil do Paquistão (PCAA) informou que todos os 276 passageiros e 21 tripulantes foram resgatados com segurança por meio de escorregadores infláveis.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que os passageiros deixam a aeronave nos escorregadores.

Assista ao vídeo:

O fogo, segundo a PCAA, foi notado depois de o voo 792 da Saudi Airlines pousar no Aeroporto de Peshawar. Foram notadas fumaça e faíscas saindo do trem de pouso esquerdo. "O controlador de tráfego aéreo informou o piloto sobre a fumaça e as faíscas saindo do trem de pouso esquerdo", disse a Autoridade no comunicado.

Agora a aeronave passará por uma avaliação técnica de especialistas que inclui reparos e inspeções para garantir a segurança.