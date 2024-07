Apesar da pressão, Biden diz que não vai deixar a campanha presidencial

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que continua como candidato do Partido Democrata para as eleições deste ano. A afirmação foi feita em coletiva de imprensa transmitida pela Casa Branca, nesta quinta-feira (11/7).

"Eu derrotei o Trump e vou derrotá-lo de novo", afirmou Biden, em resposta a um dos jornalistas. O presidente disse não estar preocupado que pesquisas eleitorais apontem que a vice-presidente Kamala Harris teria mais chances de derrotar o candidato do partido Republicano.

De acordo com Biden, ele ainda tem "muito para terminar" como presidente. "Posso citar cinco presidentes que tinham números menores do que o meu mais perto da eleição e ganharam", argumentou.

Biden vem recebendo críticas por conta da atuação no debate contra Donald Trump, candidato do partido Republicano. Peter Welch, senador do partido Democrata, o jornal The New York Times e até o ator George Clooney pediram que ele saísse da disputa.