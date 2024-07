Biden diz que está rezando por Trump e sua família após atentado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (Democrata), expressou solidariedade nas redes sociais após o incidente durante o comício de seu rival político, Donald Trump, neste sábado (13/7). "Estou aliviado em saber que ele está seguro e bem. Minhas orações estão com ele, sua família e todos os presentes no evento, enquanto aguardamos mais informações", afirmou em uma postagem no X (antigo Twitter).

"Jill e eu somos gratos ao serviço secreto por agir rapidamente para garantir sua segurança. Não há lugar para violência como essa na América. Devemos nos unir como nação para condená-la", completou.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret…