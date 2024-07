Motoboy gaúcho morre em acidente em Dublin e família pede ajuda

Jonas Ferraz era natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e morava na Europa há nove meses - (crédito: Reprodução/Vakinha)

O brasileiro Jonas Ferraz, 32 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na última quinta-feira (11/7), em Dublin, na Irlanda. Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jonas morava na Europa há nove meses e trabalhava como motoboy. A família criou uma campanha de arrecadação on-line para juntar recursos para custear o translado do corpo do jovem. Jonas deixa uma filha de 11 anos.

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento de Jonas Ferraz, de 32 anos natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Infelizmente Jonas sofreu um acidente fatal essa madrugada em Dublin 7 na Constitution Hill. Jonas foi levado para o Mater Hospital porém já sem vida. Ele deixa uma filha de 11 anos. Jonas se mudou para a Irlanda em Outubro do ano passado em busca de melhores oportunidades, com sonhos. Precisamos trazer ele de volta, para que consigamos dar um último adeus", disseram os familiares ao divulgar a vaquinha.

Segundo o Itamaraty, em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, as embaixadas e consulados brasileiros podem prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito. O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos.