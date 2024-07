Morre Bella Brave, influenciadora de 10 anos que tinha doença rara

Morreu, no último domingo (14/7), a influenciadora mirim Isabela Thompson, aos 10 anos. Conhecida como Bella Brave, ela tinha uma doença rara e a aparência do corpo de um bebê. A causa da morte não foi divulgada, mas nos últimos dias a mãe de Bella, Kyla, informou que a filha estava internada com infecção pulmonar.

Nas redes sociais, os pais da menina mostravam a rotina dela em meio a diagnósticos de nanismo e a doença de Hirschsprung, que é uma condição rara e congênita que causa problemas intestinais. No Instagram, Bella tinha mais de 400 mil seguidores.



"Nossa corajosa garota deixou seu legado aqui na Terra para dançar nas ruas de ouro no dia 14 de julho de 2024, às 16h19, horário do leste dos Estados Unidos. Bella morreu pacificamente em nossos braços. Por favor, não esqueçam o nome dela e mantenham suas memórias vivas, além de sua bravura em seus corações", diz a postagem da família de Bella.



A morte de Bella foi lamentada pela cantora Halsey. A artista lembrou do legado da menina, a quem chamava de amiga. "Minha doce amiga Bella. A alma mais brilhante e encantadora. A garota mais forte e destemida que já existiu. Mesmo quando ela estava a lutar arduamente e era tempo de 'sem brincadeiras', não conseguia deixar de sorrir quando lembrava dela ou a via. E eu sei que ela vai continuar a colocar um sorriso em tantos rostos, para sempre", escreveu a cantora.