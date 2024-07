Vídeo: Trump descreve tiro como "o maior mosquito do mundo" em áudio vazado

Em uma conversa por ligação com o candidato à Casa Branca Robert F. Kennedy Junior, o ex-presidente Donald Trump descreveu o tiro que atingiu a orelha dele como “o maior mosquito do mundo”. A conversa, que aconteceu no domingo (14/7), foi vazada pelo filho de RFK, Bobby Kennedy III.

Trump ligou para o candidato independente à presidência para convencê-lo a largar a corrida e apoiar a candidatura Republicana. O ex-presidente afirma que está na frente de Biden nas pesquisas e, em seguida, relata que conversou com o presidente dos Estados Unidos após o atentado e "foi legal".

“Ele me perguntou ‘como você decidiu virar o rosto para a direita?’”. O candidato então explica que se virou para ler um gráfico, omitindo a informação de que o gráfico falava de quantas pessoas ingressaram no país, quando tudo aconteceu. “Eu apenas virei a cabeça para mostrar e algo me atingiu… algo como o maior mosquito do mundo”, relatou.

Após o vazamento do vídeo, Kennedy Jr. pediu desculpas ao ex-presidente. Em postagem no X, ele afirmou que estava fazendo gravações em casa quando Trump ligou e assumiu que deveria ter pedido que o cinegrafista parasse a gravação imediatamente.