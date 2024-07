Morre Winston, um dos gorilas mais velhos do mundo, aos 52 anos

Winston, um dos gorilas mais velhos do mundo, morreu aos 52 anos. Ele vivia no parque San Diego Zoo Safari, na Califórnia, nos Estados Unidos, e estava recebendo tratamento médico para condições relacionadas à idade, incluindo doenças cardíacas, articulares degenerativas e renais.

"Este gentil gigante será lembrado por sua força tranquila, natureza descontraída e coração de ouro. Winston serviu como protetor de sua família e foi reconhecido como um dos dorsos prateados mais antigos do mundo. As equipes de cuidados da vida selvagem que monitoram o coração de Winston notaram sinais de declínio nos últimos anos", informou a equipe do San Diego Zoo Safari Park.

"Os especialistas em cuidados da vida selvagem de Winston descreveram-no como representando 'o melhor de nós', e as suas contribuições para a conservação dos gorilas continuarão a melhorar a vida dos grandes símios em todo o mundo nas gerações vindouras", acrescentou o parque.

Winston viveu bastante além da expectativa de vida dos gorilas, que é de 35 a 40 anos. O primata mais velho do mundo é Fatou, uma gorila de 67 anos que vive no Jardim Zoológico de Berlim.