Policiais matam homem armado com faca perto da Convenção Republicana

Um homem armado com uma faca foi morto por cinco policiais, nesta terça-feira (16/7), perto da Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, nos Estados Unidos. O evento, que começou nesta segunda (15), marca a oficialização de Donald Trump como candidato à presidência do país.

De acordo com o jornal americano The New York Times, os policiais faziam a segurança quando avistaram o homem em um bairro residencial, próximo ao evento, segurando uma faca em cada mão. Ele avançava contra outra pessoa quando foi avistado.

Imagens das câmeras corporais registraram o momento em que os policiais correram em direção ao homem e gritaram para ele largar a faca. Quando ele não obedeceu, eles começaram a atirar e o homem caiu no chão.

As autoridades não informaram o nome do homem que morreu, mas disseram que ele tinha 43 anos e era morador de Milwaukee.

Testemunhas relataram que ele vivia em um acampamento de moradores de rua.

Os profissionais fazem parte de um contingente de 4,5 mil policiais de todo o país, que foram para Milwaukee para ajudar as autoridades locais.

Trump reforçou segurança após descoberta de plano para matá-lo

A segurança de Donald Trump foi reforçada semanas atrás após o Serviço Secreto dos Estados Unidos descobrirem um plano do Irã para matá-lo. O fato, no entanto, não teria ligação com o ataque a tiros no último sábado (13/7), durante um comício.

A CNN divulgou que as autoridades do país receberam a informação de uma fonte sobre um complô de Teerã contra o ex-presidente. O Conselho de Segurança Nacional informou, ainda, que há anos rastreia ameaças iranianas contra Trump.

O plano seria para vingar o assassinato do comandante da Guarda Revolucionária Qasem Soleimani, ocorrido em 2020.