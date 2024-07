Trump promete "maior deportação da história dos EUA" caso seja eleito

O ex-presidente e atual candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump prometeu terminar o muro na fronteira com o México e 'acabar' com a crise migratória no país. A declaração foi feita durante uma convenção do Partido Republicano, nesta sexta-feira (18/7), em Milwaukee, no estado de Wisconsin.

"Vamos acabar com a crise da imigração ilegal fechando a nossa fronteira e terminando o muro, a maior parte do qual já construí", disse Trump. "Vamos conter a invasão na nossa fronteira sul e faremos isso rapidamente", completou.

Leia também: Trump pede um minuto de silêncio em homenagem a bombeiro morto em atentado

O ex-presidente também prometeu a maior deportação da história dos EUA, e atribuiu crimes recentes que ocorreram no país aos imigrantes. "Esta é minha promessa. Não vou deixar esses criminosos entrarem em nosso país", afirmou.

Trump dá detalhes de atentado sofrido no último sábado

Este é o primeiro discurso de Trump após o atentado sofrido no último sábado (13/7). Logo no início do discurso ele contou detalhes sobre o dia que sofreu a tentativa de homicídio. "Vou contar para vocês exatamente o que aconteceu: era um dia lindo, quente, comecinho da noite, na Pensilvânia. A música estava tocando alto, a campanha estava indo muito bem. Fui até o palco e a multidão estava me recebendo muito bem, eu estava muito feliz", começou ele.

Trump disse que se virou para olhar alguns números em uma tela que estava atrás dele. "Comecei a virar à direita e estava pronto para começar a virar um pouco mais. Ainda bem que não fiz isso. Foi quando ouvi um barulho e senti algo me atingindo de um jeito muito forte, na minha orelha direita", relatou.

Leia também: Maior povo indígena isolado do mundo é registrado em imagens inéditas

Em seguida, o ex-presidente agradeceu o Serviço Secreto dos Estados Unidos por tê-lo protegido no momento do ataque. "Foram muito corajosos, são ótimas pessoas. Eles ficaram em cima de mim para que eu ficasse protegido. Havia sangue por toda a parte, mas ainda assim me senti muito seguro, porque eu tinha Deus comigo, eu senti isso", completou.

"Guerra na Ucrânia não teria acontecido se eu fosse presidente"

Trump ainda afirmou que a guerra entre a Rússia e Ucrânia não teria ocorrido se ele estivesse na presidência. No palco, ele também criticou a gestão de Joe Biden e atribuiu todas as crises do país ao atual presidente.

"Se você pegar os 10 piores presidentes dos Estados Unidos, eles não causaram o dano que Biden causou", disse. "O dano que ele causou a este país é impensável", completou.

Homenagem a bombeiro morto no comício

O candidato à presidência também aproveitou o momento para homenagear Corey Comperatore, bombeiro morto a tiros no comício onde Trump sofreu uma tentativa de assassinato. O candidato à presidência também estava com um capacete e uma jaqueta que pertenciam a Corey. "Pelo resto da minha vida eu serei grato pelo amor daquele grupo de patriotas. Infelizmente, ele tirou a vida de um de nossos americanos (se referindo a Corey) e feriu seriamente dois outros guerreiros, duas ótimas pessoas", disse.