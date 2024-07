Campanha de Kamala Harris bate recorde e arrecada US$81 milhões em 24h

A campanha de Kamala Harris recebeu US$ 81 milhões (cerca de R$451 milhões) em doações nas primeiras 24 horas desde que Biden desistiu da corrida e apoiou a vice. Os dados, publicados no The New York Times, foram divulgados pela equipe do Partido Democrata.

Segundo a campanha, foi a maior quantia arrecada por qualquer candidato em um intervalo de 24 horas. As doações à chapa democrata estavam estagnadas por conta da resistência de Biden em permanecer na disputa, mas dispararam após a renúncia, anunciada na tarde de domingo (21/7).

Até o momento, o saldo arrecadado pela campanha de Harris ultrapassa os US$ 53 milhões (cerca de R$ 295 milhões) que Donald Trump recebeu dos apoiadores após ser condenado no caso Stormy Daniels. O valor é também maior do que os US$ 72 milhões (cerca de R$401 milhões) que Biden arrecadou no primeiro semestre depois que iniciou a campanha em abril.

O valor deve ficar ainda maior nos próximos dias, com doações esperadas por apoiadores de grande porte do partido. Importantes doadores da campanha democrata demonstraram entusiasmo com a possibilidade de Harris assumir a chapa, de acordo com o Times.