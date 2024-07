Mulher compra Air Fryer pela internet e recebe réptil vivo no pacote

Mulher recebe air fryer com um réptil vivo na embalagem - (crédito: Reprodução/Tik Tok @Sofia.Serrano)

Imagine fazer um pedido, receber a encomenda e, ao abrir o pacote, dar de cara com um réptil vivo?! Isso aconteceu com a colombiana Sofia Serrano. Ela comprou uma Air Fryer pela internet e a fritadeira chegou em sua casa com uma surpresinha: o animal vivíssimo!

A encomenda saiu dos Estados Unidos e foi direto para Medellín, cidade onde Sofia mora, na Colômbia. O produto foi entregue em caixa e saco totalmente lacrados.

Ao abrir a caixa, Sofia imediatamente gravou o bicho dentro da Air Fryer nova e publicou o momento em seu perfil no TikTok. Após o susto, ela colocou o animal em um balde. Sofia ligou para a autoridade sanitária local e pediu o resgate do réptil.





Segundo Sofia, a compra foi feita através do site da Amazon, que já foi contatada por ela.

“Já sabemos que a responsabilidade foi da Amazon, pois o réptil foi colocado no saco onde foi embalada a airfryer. A Amazon não quer se responsabilizar e a situação é gravíssima, já que um animal estranho pode gerar implicações à saúde”, disse Sofía.

