Kamala aparece dois pontos à frente de Trump na primeira pesquisa eleitoral

De acordo com o levantamento, Kamala aparece com 44% contra 42% de Trump - (crédito: Erin Schaff/Pool/AFP e Rebecca Droke/AFP)

Nova pesquisa de intenção de votos da Ipsos, contratada pela Reuters, mostra a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, dois pontos à frente do republicano Donald Trump. De acordo com o levantamento, Kamala aparece com 44% contra 42% do ex-presidente dos EUA. Como a diferença está dentro da margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais, eles estão empatados tecnicamente.

O Ipsos realizou a sondagem entre segunda e hoje, após a desistência de Joe Biden da corrida presidencial no domingo (21/7). Ao todo, foram entrevistados 1.241 adultos em todos os EUA, incluindo 1.018 eleitores.

A pesquisa anterior do Ipsos, realizada na semana passada, apontava para um crescimento de Donald Trump em três pontos percentuais, dentro da margem de erro, logo após o atentado sofrido na Pensilvânia, no sábado (13/7), nos Estados Unidos. Trump aparecia com 43% das intenções de votos, contra 41% do presidente Joe Biden. O resultado também era considerado um empate técnico.

Vale a pena lembrar que o sistema eleitoral norte-americano é indireto. Ao contrário do sistema presidencialista brasileiro, em que se elege o candidato mais votado, nos Estados Unidos, os votos são apurados por estado, em que o vencedor leva todos os delegados desta para um colégio eleitoral.

Kamala é a favorita para vencer a convenção democrata e ser a candidata do partido na sucessão de Joe Biden. Segundo a imprensa norte-americana, ela conquistou o número necessário de delegados para ganhar a indicação à candidatura democrata nas eleições.