Trump cresce 3 pontos na primeira pesquisa após atentado; Biden aumenta 1

De acordo com o levantamento Ipsos/Reuters, Trump tem 43% dos votos dos americanos, contra 41% de Biden

O ex-presidente Donald Trump cresceu três pontos percentuais, dentro da margem de erro, na primeira pesquisa divulgada após o atentado sofrido na Pensilvânia, no sábado (13/7), nos Estados Unidos. De acordo com o levantamento da Ipsos/Reuters, divulgada na noite de terça-feira (16/7), o republicano tem 43% das intenções de votos, contra 41% do presidente Joe Biden. O resultado é considerado um empate técnico.

A pesquisa ouviu 1.202 adultos, incluindo 992 eleitores registrados, entre domingo e terça-feira. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento anterior do instituto, realizado entre 1º e 2 de julho, havia apontado ambos os candidatos com 40% das intenções de voto cada. Ou seja, as variações ocorreram dentro da margem de erro da pesquisa.

Vale a pena lembrar que o sistema eleitoral norte-americano é indireto. Ao contrário do sistema presidencialista brasileiro, em que se elege o candidato mais votado, nos Estados Unidos, os votos são apurados por estado, em que o vencedor leva todos os delegados desta para um colégio eleitoral.

O homem que atirou no ex-presidente Donald Trump foi identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks. Ele tinha 20 anos e era de Bethel Park, Pensilvânia, disseram os investigadores em um comunicado. Segundo a imprensa americana, Crooks era filiado ao Partido Republicano.



O caso está sendo investigado como "tentativa de assassinato" pelo FBI, o Serviço Secreto e a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos EUA, juntamente com outras agências de segurança americanas.