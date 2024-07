Maduro bloqueia portais de notícias às vésperas das eleições na Venezuela

Nicolás Maduro bloqueou seis portais de notícias no país na segunda (22/7) - (crédito: Getty Images)

A menos de uma semana das eleições presidenciais, Nicolás Maduro bloqueou seis portais de notícias no país. Segundo o site VE Sin Filtro, organização criada para monitorar casos de censura contra a imprensa, os bloqueios começaram por volta do meio dia de segunda-feira (22/7).

Os bloqueios foram feitos contra quatro veículos de comunicação e duas organizações da sociedade civil. Além da própria VE Sin Filtro, o governo venezuelano bloqueou sites da ONG Medianálisis e dos portais Tal Cual, El Estímulo, Runrunes e Analítica.

Desde segunda-feira, usuários das redes de internet CANTV, Movistar, Digitel, Net Uno e Inter, as principais no país, não conseguem acessar os sites como antes. Com a leva de bloqueios, chega a 11 o número de sites censurados por Maduro desde o início da campanha eleitoral, em 4 de julho.

As eleições venezuelanas estão marcadas para o próximo domingo (28/7).