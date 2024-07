"Maduro terá que aceitar a derrota", diz o candidato da oposição na Venezuela

Nós estamos apostando que o nosso triunfo nas urnas será o início de uma grande abertura nacional para convocarmos os melhores. Nós governaremos com os melhores e para todos, sem exceções. Regressaremos ao Estado de Direito e respeitaremos a Constituição como um pacto social para a viabilidade e a estabilidade do país. Eu garanto uma alternância em paz, um país em que todos nos reencontremos, a fim de recompor e de reinstitucionalizar a Venezuela.

Quais os seus principais desafios, caso seja eleito?



A tarefa é enorme. Não apenas na área econômica, mas também na esfera moral e no campo social. Há um desastre moral impressionante aqui. O primeiro a fazer é respeitarmos a Constituição e as leis. Vamos libertar os presos políticos e implementar um programa econômico que gere confiança e permita que a economia supere a crise atual.

Chávez e Maduro implementaram um populismo com décadas de cooptação de eleitores. Como mudar isso?

Os governos populistas geram expectativas e, no fim das contas, seus resultados são fatais. Toda a política que for positiva para a Venezuela será mantida. O que for necessário será mudado. Nós vamos gerar confiança nos setores produtivos nacionais e em investimentos estrangeiros.

Caso se torne o próximo presidente da Venezuela, quais medidas tentará adotar para responsabilizar o regime de Maduro por violações dos direitos humanos?

Nossa política não é a política da perseguição e da vingança. Não me corresponde esse papel. As instâncias legais serão as responsáveis pelo acompanhamento das violações cometidas.

Pressão internacional no fim da campanha

Tranquilidade nas ruas de Caracas e no interior do país. Pressão internacional crescente. Foi com esses ingredientes que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o opositor Edmundo González Urrutia, candidato da Plataforma Unitária Democrática, encerraram a campanha eleitoral, na capital do país. No domingo, 21.620.705 venezuelanos estão registrados para comparecer às urnas para escolher o próximo líder a ocupar o Palácio de Miraflores até 2030. No entanto, 4 milhões de cidadãos estão exilados no exterior e não têm permissão para votar.

Nos últimos dias, as ameaças de Maduro sobre um "banho de sangue" e uma "guerra civil", em caso de derrota, causaram preocupação em líderes regionais e tensionaram as eleições. Aliado do regime venezuelano, o ex-presidente da Bolívia Evo Morales disse que Maduro ganhará, mas advertiu: "O que estão preparando é uma ação internacional para dizer que houve fraude, que houve violência". "Ah, e pode haver mortos, claro."

Maduro segura réplica da espada de Simón Bolívar, em Maracaibo (foto: AFP)

O governo dos Estados Unidos alertou sobre o risco de confrontos. "Qualquer repressão e violência política é inaceitável na Venezuela", alertou o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby."Independentemente de quem ganhar, incentivamos ambos os candidatos a se comprometerem com um resultado pacífico e a trabalharem juntos pelo bem de todos os venezuelanos."

Apelo aos indecisos

Maduro comandou ato de campanha na cidade de Maracaibo — capital do estado petroleiro de Zulia — e deixou-se fotografar com uma réplica da espada do herói conquistador Simón Bolívar. Ele encerrou a campanha com uma marcha em Caracas. Mais cedo, o líder socialista gravou um pronunciamento à nação em que pediu um "voto de confiança" dos eleitores indecidos. "Para aqueles que alguma vez se opuseram a nós, apelo à sua razão benevolente, ao seu bom senso e patriotismo."

O presidente também apresentou seu Plano da Pátria, o programa de governo para o eventual próximo mandato. Segundo Maduro, trata-se de um "projeto do futuro", com "mudanças e transformações", para a Venezuela abandonar a profunda crise social e econômica pela qual atravessa nos 12 anos em que esteve no poder.

Professor de ciência política da Universidad Central de Venezuela (UCV), José Vicente Carrasquero Aumaitre disse ao Correio que a Plataforma Unitária Democrática tem uma "altíssima" probabilidade de obter mais votos do que o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), de Nicolás Maduro. Ele não descarta que o presidente crie alguma armadilha para impedir que os eleitores da oposição votem no domingo. "Em todo o caso, as pesquisas indicam que a tendência é de grande comparecimento às urnas. Isso será traduzido em uma grande vitória para Edmundo González Urrutia", comentou. "Acho que Maduro reconhecerá a derrota, ao pensar em seu futuro político. Ações perigosas e suicidas podem acabar muito mal para o PSUV e para o presidente."

Brasil

Aumaitre considera fundamentais as cobranças da comunidade internacional para assegurar a transparência da votação. "Destaco a pressão, determinante, exercida pelo presidente Lula. Em abril, ele instou Maduro a reconhecer a candidatura de González Urrutia e chegou a falar com o colega venezuelano por duas vezes, nos últimos dias", destacou. Maduro chegou a sugerir a Lula que tome "chá de camomila", apesar de não ter citado nominalmente o brasileiro, após o petista condenar a fala sobre "banho de sangue".

O estudioso citou o papel desempenhado pelo chanceler da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, e pelo presidente do Chile, Gabriel Boric. "Ambos se alinharam com Lula, o que deixa claro que Maduro não recebe mais o apoio incondicional que tinha da esquerda sul-americana", disse Aumaitre. "A ação dos Estados Unidos foi preponderate, ao costurar o Acordo de Barbados, que permitiu a realização das eleições. Maduro duvidava da participação da oposição." (RC)