Kamala cresce e reduz diferença de votos para Trump, diz pesquisa do NYT

A desistência de Joe Biden e a entrada de Kamala Harris deixou a disputa presidencial dos Estados Unidos mais apertada. De acordo com a nova pesquisa eleitoral do The New York Times, divulgada nesta quinta-feira (25/7), a democrata aparece com 46% dos votos entre os eleitores registrados, enquanto Trump tem 48%.

Na pesquisa anterior, feita após a desastrosa participação de Biden no debate da CNN, a diferença entre o presidente dos EUA e o republicano era de nove pontos percentuais — e agora é de apenas dois pontos.

Kamala e Trump estão empatados na margem de erro, que é de 3,3 pontos percentuais na pesquisa. O levantamento foi realizado com 1.142 eleitores registrados entre os dias 22 a 24 de julho.

Vale lembrar que, diferente das eleições brasileiras, as norte-americanas não são definidas pelo voto direto. A disputa ocorre em cada estado, que vale um número de delegados definido pelo tamanho da população. No fim da apuração, quem tiver ao menos 270 dos 538 delegados é eleito presidente.

A candidatura de Kamala deve ser oficializada no próximo dia 1º de agosto. De acordo com a pesquisa, 70% dos eleitores democratas torcem para o partido consolidar a candidatura de Kamala, enquanto apenas 14% dizem preferir um outro nome para a disputa.

Pesquisa da Ipsos mostrou Kamala na frente

Na última terça-feira, a Reuters divulgou a pesquisa eleitoral do Ipsos, a primeira após a desistência de Joe Biden. Nela, Kamala aparece com 44% dos votos, enquanto Trump tinha 42%. Como a diferença está dentro da margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais, eles estão empatados tecnicamente.