Chile e Costa Rica repudiam vitória de Maduro nas eleições da Venezuela

Em nota publicada na madrugada desta segunda-feira (29/7), o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, declarou que o governo do país "repudia categoricamente a proclamação de Nicolás Maduro como presidente da República Bolivariana da Venezuela".

"Nós a consideramos fraudulenta. Trabalharemos com os governos democráticos do continente e organismos internacionais para que se respeite a vontade sagrada do povo venezuelano", afirma Robles.

Por sua vez, o presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou no X, antigo Twitter, que Nicolás Maduro "precisa entender que os resultados que publica são difíceis de acreditar".

"A comunidade internacional, e sobretudo o povo venezuelano, incluindo os milhões de exilados, exigimos total transparência das atas e do processo, e que observadores internacionais não comprometidos com o governo atestem a veracidade dos resultados", declarou. "Desde o Chile, não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável."