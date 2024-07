Itamaraty emite alerta a brasileiros na Venezuela ou que planejam viagem

O Ministério das Relações Exteriores publicou, na noite desta segunda-feira (29/7), um alerta consular aos brasileiros que moram ou que visitam (ou visitarão) a Venezuela, tendo "em vista os recentes acontecimentos" no país.

O Itamaraty recomenda que os brasileiros se mantenham informados sobre a situação de segurança nas áreas em que se encontram e que evitem aglomerações.

"A Embaixada do Brasil em Caracas permanece atenta à situação das cidadãs e dos cidadãos brasileiros no país e disponibiliza, em caso de emergência envolvendo seus nacionais, o seu plantão consular, +58 414-3723337 (com WhatsApp)", completa o alerta.

A Venezuela enfrenta uma onda de incertezas após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciar a vitória do atual presidente Nicolás Maduro nas eleições de domingo (28/7).

A oposição, porém, afirma que teve votos suficientes para eleger o candidato Edmundo González e acusa o Conselho de fraude eleitoral. O órgão é sabidamente alinhado ao governo Maduro.

"Se eles [governo Maduro] entregarem as atas de votação verdadeiras, as que eles publicaram, imprimiram e que são as que nós temos, eles vão ter que ratificar, vão ter que corrigir a verdade que eles viram ontem nas ruas", disse a líder da oposição María Corina Machado em entrevista nesta segunda-feira.

Uma onda de protestos tomou o país. Manifestações foram registradas em várias regiões da capital, como a favela de Petare, a maior de Caracas. No interior também foram organizados atos contra a vitória de Maduro.

O governo Maduro chegou a expulsar do país embaixadas de países que duvidaram da legitimidade das eleições. Entre os países expulsos estão Argentina, Uruguai, Chile e Peru. O Brasil ainda não se manifestou.