Líder máximo do Hamas é assassinado em Teerã

O líder sênior do Hamas, Ismail Haniyeh, durante discurso na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 1º de maio de 2015. - (crédito: SAID KHATIB / AFP)

Ismail Haniyeh, líder máximo do Hamas, foi assassinado na residência dele, em Teerã, capital do Irã. O chefe do Departamento Político do Hamas, Basem Naim, confirmou a notícia ao Correio, por meio do WhatsApp. Um dos seguranças de Haniyeh também teria sido morto.

Por meio de um comunicado, o Hamas informou que Haniyeh foi eliminado "em um ataque sionista traiçoeiro à sua residência em Teerã". O ataque teria ocorrido na manhã desta quarta-feira (31/7), no horário local. De acordo com a imprensa israelense, um bombardeio aéreo teria sido lançado contra a cada de Haniyeh.

Informações não confirmadas dão conta de tratar-se de um drone. Na véspera, Israel havia bombardeado Beirute, capital do Líbano, e executado Fuad Shukr, um dos comandantes da milícia xiita Hezbollah que teria autorizado o disparo de foguetes contra um campo de futebol nas Colinas do Golã, matando 12 crianças.