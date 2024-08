Comandante militar do Hamas é morto, diz Exército israelense

O Exército de Israel anunciou, nesta quinta-feira (1º/8), que o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, morreu em um bombardeio em julho, na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. O anúncio ocorre um dia após a morte do líder do grupo extremista, Ismail Haniyeh, em Teerã, capital do Irã. Deif teria, segundo os israelenses, iniciado, planejado e executado o atentado de 7 de outubro contra Israel.



"As Forças de Defesa de Israel anunciam que, em 13 de julho de 2024, aviões de combate das FDI bombardearam a área de Khan Yunis e, após uma avaliação de inteligência, é possível confirmar que Mohammed Deif foi eliminado no ataque. Deif iniciou, planejou e executou o massacre de 7 de outubro", disse o Exército, em comunicado.

Imagem divulgada pelo exército israelense em 1º de agosto de 2024 mostra um retrato sem data de Mohammed Deif (foto: ISRAELI ARMY / AFP)

Na posição de comandante do braço armado do Hamas, Deif era um dos homens mais procurados por Israel há três décadas e estava na lista do governo dos Estados Unidos de "terroristas internacionais", desde 2015.



Em outra publicação nas redes sociais, o Exército de Israel afirmou que Deif comandava atividades terroristas do Hamas na Faixa de Gaza. "Num mundo onde você pode ser qualquer coisa, Mohammed Deif escolheu ser o mentor do terrorismo", disse.

In a world where you can be anything, Mohammed Deif chose to be a mastermind of terrorism. pic.twitter.com/8jeAtvW0Lv — Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024